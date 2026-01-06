Документы по гарантиям безопасности для Украины готовы: Зеленский сделал заявление об "очень конкретном" соглашении

Зеленский о Парижской декларации / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал новую Парижскую декларацию как «очень конкретную», подчеркнув, что она демонстрирует готовность коалиции и европейских государств работать ради достижения мира.

Об этом президент Украины заявил в Париже 6 января.

«Это иллюстрирует готовность коалиции и европейских стран работать ради мира», — отметил глава государства.

По словам Зеленского, Украина стремится быть полностью готова к моменту, когда дипломатические усилия приведут к миру, чтобы сразу развернуть силы Коалиции желающих.

«Мы хотим быть готовыми, чтобы когда дипломатия достигнет мира, мы могли развернуть силы Коалиции желающих», — сказал президент.

Он сообщил, что у Украины уже достаточно наработок и четкое понимание того, какие именно страны будут участвовать в договоренностях, а также какой вклад каждая из них будет делать отдельно. Также достигнут прогресс в переговорах с делегацией США в Париже по механизмам мониторинга мира.

Что остается под вопросом

В то же время Зеленский признал, что ряд вопросов еще остается открытым, в том числе обновленный 20-пунктный мирный план.

«Над чем нам действительно нужно работать — это вопрос территорий», — подчеркнул он, добавив, что у Украины есть несколько идей, которые могут быть полезными.

Отдельно президент сообщил, что у Украины и партнеров уже есть необходимые наработки для возможного размещения сил Коалиции желающих после завершения войны. Подписанные документы, по его словам, являются сигналом о серьезности намерений Европы и всей коалиции работать над реальной системой безопасности и усиливают дальнейшую юридическую работу в странах, где для этого нужны парламентские решения.

К настоящему моменту уже определено, какие государства готовы брать лидерство в обеспечении безопасности на суше, в воздухе, на море и в процессе восстановления, какие силы необходимы, как они будут руководствоваться и финансироваться, а также как будет функционировать система мониторинга.

Зеленский подчеркнул, что ключевым элементом всей архитектуры безопасности остается украинская армия, на основе которой будут работать все другие механизмы. По его словам, военные Украины, Франции и Великобритании уже подробно проработали вопросы возможного размещения сил, их численности и необходимых видов вооружения.

Напомним, 6 декабря в Париже Украина, Франция и Британия подписали право на развертывание западных сил.

Тем временем в США сделали заявление о мирном соглашении для Украины. Там заявили о прорыве в переговорах по гарантиям безопасности для Украины.