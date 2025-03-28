"Долг" в $120 млрд и угроза суверенитету: скандальные детали нового соглашения по ископаемым - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский, президент США Дональд Трамп и соглашение о полезных ископаемых / © ТСН

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Соглашение о полезных ископаемых было готово к подписанию в Вашингтоне еще 28 февраля. Но этого не произошло из-за словесной перепалки в Овальном кабинете. После этого США «выбросили на помойку» старые договоренности и 23 марта предложили вариант соглашения, который заранее неприемлем для Украины.

Об этом пишет редактор «Европейской правды» Сергей Сидоренко.

В материале отмечается, что проект сделки:

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пересекает почти все красные линии, согласованные до этого;

лишает Украину части суверенитета;

противоречит будущему членству в ЕС;

обязывает Украину оплатить всю помощь США прошлых лет, которую государство получало как безвозвратную.

«Последний подход распаковывает ящик Пандоры и неизбежно повлечет за собой нашествие претензий также от других государств. Нечего и говорить, что в проекте нет ни слова о гарантиях безопасности», — отмечает автор статьи.

По его мнению, подписывать соглашение в таком виде нет смысла. Этот шаг был бы политически самоубийственным для президента Владимира Зеленского и вреден для государства. Кроме того, такое соглашение не имеет шансов быть ратифицированным в Верховной Раде. Без ратификации соглашение либо вообще не заработает, либо будет отменено.

Что содержится в проекте соглашения о полезных ископаемых?

23 марта Украина получила от США первый проект нового соглашения о распределении доходов от украинских недр, написанный на 58 страницах мелким шрифтом. Американцы решили отказаться от двухстадийного подхода. В соответствии с ним, сначала стороны должны были согласовать рамочный договор с основными параметрами, а затем — детальное межправительственное соглашение и перейти к финальному документу. Украинские чиновники безуспешно пытались убедить американцев, что это ошибочный подход, что большую сделку нужно будет ратифицировать в Верховной Раде.

Авторы документа описали все — от обращения с доходами до правил голосования в двусторонней структуре, которую должно создать это соглашение. Эта структура получила название «Американско-украинский инвестиционный фонд реконструкции и развития». Со стороны США главным участником фонда должна стать Международная финансовая корпорация по развитию (или DFC). Предполагалось, что она будет делать основные назначения в фонде, управлять средствами и т.д.

Отмечается, что США полностью пересмотрели параметры и принципы совместного управления украинскими недрами, почти полностью подчинив этот процесс себе. То есть, по сути, этот проект соглашения основывается на самом первом его варианте, который министр финансов США Скотт Бессент привез в Киев еще 12 февраля. Тогда Зеленский назвал документ неприемлемым.

Внезапный «долг» Украины на 120 миллиардов долларов

Проект соглашения предусматривает, что Украина обязана компенсировать США стоимость всей их помощи — бюджетной, военной, гуманитарной и т.п., предоставленной после полномасштабного российского вторжения в 2022 году. Согласно документу, общую стоимость помощи еще предстоит подсчитать. Она получает статус «Начального взноса DFC» в фонд.

По оценкам независимого Института Киля, сумма американской помощи для Украины составляет 114 млрд. евро или 123 млрд. дол.

Если подробнее об условиях компенсации, то на правительство Украины наложена обязанность конвертировать доходы фонда в доллары и перечислять их на зарубежные счета американской стороны по первому запросу и без комиссий.

Деньги для своего функционирования и погашения «долевого долга» фонд будет собирать с будущих доходов от украинских недр: будет получать 50% от стоимости всех новых лицензий, рентных платежей и т.д. Кроме того, в документе есть упоминание о 50% дохода государства от инфраструктурных объектов, но оно осталось не детализированным. Соглашение предусматривает право фонда реинвестировать все или часть полученных доходов в инвестпроекты в Украине по своему вкусу. В то же время, фонд будет получать 50% будущих доходов госбюджета Украины от этих инвестиций.

Но все деньги не будут реинвестированы, ведь за Украиной остается обязательство погасить более 120 млрд долл. «долга». И сумма компенсации в американский бюджет будет увеличиваться на 4% каждый год.

«То есть у Украины не только появляется огромный де-факто долг, которого сейчас не существует — в дополнение к этому наше государство ставят на счетчик», — отмечает автор статьи.

Напомним, что Зеленский неоднократно исключал идею о том, что Украина должна платить какой-то долг за уже полученную грантовую помощь от США. Это была одна из самых четких красных линий для Киева.

Украине придется забыть о Европе и суверенитете

США в новом проекте соглашения требуют право первого рассмотрения всех будущих инвестиционных проектов «в сфере природных ресурсов и в сфере инфраструктуры». Украина может вести переговоры с другими толлько в случае отказа американских участников. А еще украинское правительство должно раскрывать для США все, в том числе конфиденциальные, детали таких переговоров.

Предполагается, что Украина будет юридически лишена права делать любому из инвесторов лучшее, чем американцам, предложение в течение года с момента отказа партнеров из США от инвестиций в определенный проект.

Еще одно положение обязывает Украину добавлять к лицензиям для компаний-добывателей «критически важных ископаемых» запрет на продажу этих ископаемых «покупателям, основное место деятельности которых расположено в стране, которую DFC определяет как стратегического конкурента США».

«Учитывая действующее торговое и политическое противостояние США с Европой, есть значительный шанс, что Евросоюз будет определен конкурентом Америки (в конце концов это так и есть). Для Украины, которая направляется к членству в ЕС, запрет торговли с ЕС является нелепостью — впрочем, авторы соглашения не беспокоились о таких вещах», — указывает автор материала.

Больше всего суверенитет Украины ограничивает то, что у правительства вообще не будет влияния на работу фонда и его решения. DFC будет единолично назначать генерального партнера, операционно управляющего фондом. В правлении фонда большинство будет у представителей США, и их голосов будет достаточно для принятия решений, независимо от позиции представителей Украины. Кроме того, украинские кандидаты должны будут пройти одобрение со стороны DFC.

Таким образом, фонд, который будет де-факто финансировать только Украина за счет бюджетных поступлений от недр и инфраструктуры, юридически больше похож на американскую организацию. Даже налоги он будет платить в США, а не в Украине.

Бизнес, а не государство

Текст соглашения написан как проект коммерческой договоренности, к которому государства не вовлечены. Документ не содержит требование Украины о ратификации договора в Верховной Раде. Это требование просто невозможно обойти, ведь без ратификации соглашение о полезных ископаемых не будет иметь законной силы.

Согласны с еще одной нормой проекта соглашения, его нужно адаптировать не к требованиям ЕС или Конституции, вместо этого Украина должна гарантировать США, что соглашение о недрах в ее действующем виде не приведет к конфликту с другими законами и обязательствами и к проблемам DFC из-за этого.

Главный вывод: у соглашения в этом виде ноль шансов на ратификацию.

Напомним, последнюю версию соглашения об ископаемых проанализировали эксперты The Telegraph. Издание отметило, что соглашение напоминает документ об экспроприации. Согласно соглашению, США претендуют на половину нефтяных, газовых и углеводородных ресурсов Украины, почти на все ее металлы и большинство инфраструктуры. Причем США не предлагают никаких гарантий безопасности.