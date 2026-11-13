Долги дорожникам следует возвращать после аудита Госаудитслужбы — экс-министр Емельян

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Об этом на своей странице в Facebook написал бывший министр инфраструктуры Владимир Емельян. Так он отреагировал на призыв к Кабмину от Национальной ассоциации дорожников Украины по погашению долгов перед отраслью.

По мнению экс-министра, после проведения соответствующего аудита сумма долга могла бы быть существенно уменьшена.

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«В сообщении приведена сумма долга в 20 млрд грн, из которых большинство — это защита объектов энергетики. Конечно, если работы действительно выполнены по рыночным ценам, долги нужно отдавать. Но существует существенный риск злоупотреблений! Это обусловлено тем, что подрядные организации работают в определенных областях достаточно длительно, соответственно имеют тесные и давние отношения с руководителями заказчиков и представителями технического надзора. Следовательно, могут существенно завышать фактические объемы выполненных работ и подавать эти завышенные объемы на Агентство восстановления. То есть реальный долг государства может быть существенно меньше», - написал Емельян.

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По его словам, во избежание злоупотреблений правительству следует поручить Государственной аудиторской службе Украины провести проверку объемов и стоимости выполненных работ. «Соответственно, выделение средств и оплату выполненных работ производить исключительно после получения отчета ГАСУ», — добавил он.

«Именно так мы поступали в 2015, унаследовав от Януковича „90% отремонтированной инфраструктуры“ и многомиллиардную задолженность перед отраслью. Господин Премьер-министр, для этого необходима единственная вещь — протокольное поручение правительству. Потому что с такой тенденцией скоро долг составит 30 млрд. и дальше будет увеличиваться в геометрической прогрессии», — подчеркнул экс-министр.

Он также добавил, что официальный отчет правильно было бы также опубликовать, «чтобы общественность имела возможность сравнить заявленные цифры и налогоплательщики спали спокойно».

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