"Долгий путь к восстановлению доверия": Сийярто сделал громкое заявление

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после визита в Украину высказался по поводу процесса "восстановления доверия между государствами". Мол, этот путь долог.

Венгерский дипломат на своей странице Facebook опубликовал видео с кадрами своего визита.

Свой ролик министр подписал достаточно лаконично: "Украина, еще долгий путь восстановления доверия".

По его словам, он прибыл в Украину с целью "восстановить добрососедские отношения", поскольку "в последнее время между странами были открыты вопросы". Сийярто подчеркнул. что "во время переговоров были сделаны обнадеживающие шаги по восстановлению атмосферы доверия между Венгрией и Украиной, однако путь еще долог, и нужно будет много работать". Венгерский министр говорит, что "Будапешт к этому готов".

Сийярто заявил, что официальный Киев с 2015-го на законодательном уровне якобы постепенно "ограничивал права венгерского меньшинства". В частности, в Закарпатской области. И эту ситуацию, считает он, следует исправить.

"Но у нас есть одно ожидание, а именно то, что венгерское меньшинство получит права, которые они имели до 2015 года, мы не требуем многого. Мы обобщили их в одиннадцати пунктах. Среди них правовой статус школы, возможность получения аттестата о среднем образовании на венгерском языке", использование венгерского языка в сфере культуры и высшего образования", — отметил Сийярто.

Как сообщалось, Петер Сийярто призвал к окончанию войны России в Украине. К слову, 29 января, глава МИД Венгрии прибыл в Ужгород, где встретился с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Читайте также: