"Долго не потянет": Пионтковский рассказал, как Путин потеряет власть

Российский диктатор Владимир Путин своими последними решениями разозлил российское общество.
Ультрафашисты на него злятся, что он согласился обменять пленных с "Азовстали", а другие россияне — из-за мобилизации.
Об этом в комментарии 24 канала сказал российский публицист Андрей Пионтковский.
Пионтковский заявил, что российский олигарх Юрий Ковальчук предлагал Путину объявить диктатора больным и отправить в Китай. Российские власти должны найти решение ситуации в Украине.
Если Путин на это не согласится, его могут другими методами устранить.
"Очень трудная ситуация для вождя "русского мира" и фюрера российского государства. Долго он не протянет", – заявил публицист.
Напомним, какие последствия для России будут иметь полная мобилизация и угрозы ядерным уничтожением.
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