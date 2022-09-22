"Долго не потянет": Пионтковский рассказал, как Путин потеряет власть

Ультрафашисты на него злятся, что он согласился обменять пленных с "Азовстали", а другие россияне — из-за мобилизации.

Об этом в комментарии 24 канала сказал российский публицист Андрей Пионтковский.

Пионтковский заявил, что российский олигарх Юрий Ковальчук предлагал Путину объявить диктатора больным и отправить в Китай. Российские власти должны найти решение ситуации в Украине.

Если Путин на это не согласится, его могут другими методами устранить.

"Очень трудная ситуация для вождя "русского мира" и фюрера российского государства. Долго он не протянет", – заявил публицист.

Напомним, какие последствия для России будут иметь полная мобилизация и угрозы ядерным уничтожением.

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