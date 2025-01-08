"Долгожданное" возвращение: Тищенко появился в Верховной Раде (фото)

Скандальный нардеп Николай Тищенко появился в Верховной Раде. Как известно, он еще должен находиться под домашним арестом.

Об этом сообщают народные депутаты и СМИ.

Тищенко заявился в ВР

Как иронически отметил народный депутат Ярослав Железняк, в этом году у власти настоящее усиление в Парламенте.

"Вернулся на рабочее место Николай Тищенко! Вот сейчас реформы пойдут", – отметил народный депутат.

В свою очередь, нардеп Алексей Гончаренко встретил Тищенко саркастическими вопросами о борьбе с колцентрами. Впрочем, народный избранник ответил, что она "никому не нужна", поэтому он — "листает эту страницу".

"Николай вернулся. Что вы, скучали?", — добавил он.

Ранее стало известно, что Николай Тищенко таки явился на заседание суда в Днепре, но из-за видеосвязи. Нардепа судят вместе с эксполицейским Богданом Писаренко. Николаю Тищенко должны заново выбирать меру пресечения. Ведь его домашний арест истек в конце декабря.

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