Долгожданный мир или новая опасность для Украины: что скрывается за кулисами встречи Трампа и Путина

Владимир Путин. / © Associated Press

Несколько месяцев США и агрессор РФ колебались вокруг вопроса переговоров для обсуждения прекращения войны в Украине. Впрочем, накануне Дональд Трамп объявил, что через неделю, 15 августа, встретится с диктатором России Владимиром Путиным на Аляске.

О том, чего Путин надеется добиться от саммита с Трампом, пишет The New York Times.

Пока никаких подробностей этих переговоров нет. Однако во встречу не будет участвовать Украина, поэтому шансы на любой немедленный прорыв считаются небольшими. Вместе с тем для Кремля встреча "фюрера" и президента США считается дипломатической победой. Ведь Запад относился к Путину - как к изгою с момента его вторжения в Украину в 2022-м.

Почему саммит проходит сейчас

С января этого года, когда Трамп снова сел в кресло президента, Вашингтон и Москва неоднократно поднимали вопрос о возможности проведения саммита между лидерами стран. Впрочем, Путин хоть и стремился к этой встрече, но приходил к каким-либо конкретным шагам по прекращению войны в Украине.

Сам Трамп в своей политике по отношению к Москве был неоднозначным: сначала поддерживал страну-агрессорку и даже критиковал военную помощь США Украине. Однако он неоднократно выражал свое разочарование в действиях РФ. Как следствие установил 8 августа крайним сроком для введения новых санкций, если Путин не прекратит войну. Более того - Трамп частично оправдал свои угрозы, существенно повысив тарифы на импорт из Индии в США, чтобы наказать Нью-Дели за продолжение импорта российской нефти.

"Российский запрос на саммит прозвучал как раз тогда, когда приближался крайний срок введения Трампом новых первичных и вторичных санкций. Информация о встрече появилась вскоре после того, как специальный посланник США Стив Виткофф провел встречу с г-ном Путиным в Кремле 6 августа. Хотя ни одна из сторон не уточнила детали".

Чего хочет Путин

Автор статьи отмечает, вполне вероятно то, что кремлевский "фюрер" использует встречу как еще одну тактику промедления или же - способ попытаться улучшить пошатнутые связи с Вашингтоном.

"В более широком масштабе эти переговоры соответствуют мировоззрению Путина, который считает, что великие государства должны определять собственные сферы влияния, подобно тому, как Иосиф Сталин встретился с президентом Франклином Рузвельтом и премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем в Ялте 1945-го по разделу".

Отмечается, что современный диктатор РФ считает, что огромный ядерный арсенал России все еще делает ее мировым государством, даже несмотря на то, что РФ производит очень мало того, что нужно остальному миру, кроме энергии. Кроме того, для Путина распад СССР - это "величайшая геополитическая катастрофа века", поэтому он десятилетиями стремился восстановить контроль современной России над Украиной.

The New York Times предполагает, что во время встречи с Трампом глава Кремля будет выдвигать те же максималистские требования: провозглашение восточной Украины на русском; не допустить вступления Украины в НАТО; предотвратить расширение Североатлантического союза на бывшие советские территории; ограничение численности украинской армии и обеспечение дружественного отношения правительства к Москве.

Стоящий на кону для Трампа

Одно из предвыборных обещаний Трампа заключалось в том, чтобы закончить войну в Украине за 24 часа. Впрочем, этот термин давно истек, но американский президент все еще считает себя успешным в заключении соглашений и не скрывает, что хочет получить Нобелевскую премию мира.

Заметим, что позиция президента США по отношению к войне была нестабильной. Впрочем, его разочарование Путиным только росло и он не раз критиковал бомбардировки Россией украинских городов и не сдерживал слов в адрес самого хозяина Кремля.

Даст ли встречу хоть какой-то прорыв

Украина не будет представлена на встрече Трампа и Путина на Аляске. Президент США заявил, что вскоре после этого встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским. Впрочем, отмечает The New York Times, отсутствие президента Украины уже ограничило результат. Ведь Европа, также имеющая большой интерес в результате войны, не будет представлена на Аляске.

"Несмотря на огромные потери и разрушения, которые война нанесла Украине, опросы показывают, что подавляющее большинство украинцев отвергают идею территориальных и других уступок, которые требует Кремль. Отказ обеих сторон идти на уступки уже давно тормозит какие-либо усилия по достижению урегулирования путем переговоров, и сейчас мало признаков оптимизма", - сказал он.

Напомним, накануне стало известно, что президент Дональд Трамп и российский диктатор Путин проведут встречу 15 августа в американском штате Аляска. Это место не случайно. Саммит на Аляске – это география как метафора и послания, пишет Sky News. В частности, такое решение сигнализирует о стратегическом паритете – лидеры двух стран встречаются лицом к лицу в месте, где их интересы буквально пересекаются.

Тем временем Politico пишет, что Трамп обсуждает с Европой условия Путина о прекращении войны. Спецпосланник Стив Виткофф на этой неделе вернулся из Москвы и доложил Трампу о требованиях, по которым Россия готова прекратить боевые действия в Украине. Детали не разглашаются, но глава Белого дома подтвердил, что среди них есть вопросы территорий.