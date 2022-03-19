Доллары заканчиваются очень быстро: россияне штурмуют обменники

Россияне не могут приобрести валюту.

В России люди массово пытаются скупить остатки валюты в долларах и евро, поскольку экономика РФ подверглась сокрушительным санкциям.

В обменниках очень быстро заканчиваются доллары и евро.

Об этом сообщает Telegram-канал "ТРУХА Харьков + Украина".

"Рейтинг СС, который агентство S&P выставило России, означает фактическую неизбежность дефолта. От дефолта РФ отделяет только одна позиция в рейтинге", — говорится в сообщении.

Напомним, компания Visa Inc. 5 марта объявила о приостановлении своей деятельности в России из-за войны войны. Платежная система Mastercard также ушла с российского рынка, потому что РФ пошла войной против Украины.

Международное рейтинговое агентство S&P снизило рейтинг России до CC с CCC-, поскольку страна сообщила о трудностях с выплатой долга по своим еврооблигациям 2023 и 2043 годов, деноминированным в долларах.

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