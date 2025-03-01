"Долой пессимизм!" — Буданов встретился с Подервянским и вручил художнику благодарность от ГУР и наградный нож

На фоне разворачивающихся в США событий начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов поделился положительной новостью на своих личных страницах в соцсетях: ГУР продолжает развивать свою программу морских дронов, среди них – ударные аппараты MAGURA V5, которыми уже поражены.

Значительную поддержку в развитии программы морских дронов оказывают деятели культуры. Сегодня Кирилл Буданов встретился с Лесем Подервянским, давно помогающим разведчикам. Он поблагодарил художника за системную поддержку, в частности, за участие в благотворительной инициативе "Магуры" для ГУР.

"Московиты не слишком верят в силу слова, но язык наших ударных морских платформ, оснащенных ракетным вооружением, вполне убедителен", — отметил Подервянский со времени встречи.

В ходе встречи Буданов вручил художнику благодарность от ГУР и наградный нож.

«Перефразируя классика – так что пессимизм!», – написал Буданов в своем Телеграмм-канале.

Фотографии этой встречи уже стали мемами и широко разошлись по сети: