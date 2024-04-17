"Должен быть не хуже соглашения с Израилем": Ермак о будущем договоре безопасности между Украиной и США

Андрей Ермак провел рабочее совещание по подготовке соглашения о безопасности с США.

Руководитель ОП Андрей Ермак по итогам рабочего совещания по подготовке договора безопасности с Соединенными Штатами Америки подчеркнул, что будущий договор о сотрудничестве в области безопасности между Украиной и США должен быть не хуже меморандума между Америкой и Израилем, который получает эффективную помощь в случае угрозы со стороны Ирана.

Об этом он написал в Telegram.

"Это соглашение должно быть образцовым: учитывать реальные возможности США и лучшие элементы уже подписанных Украиной договоров безопасности. Обсудили основные элементы будущего документа, сильные стороны уже заключенных девяти двусторонних соглашений о безопасности и алгоритм действий сразу после того, как Конгресс США примет решение о военной помощь Украине", — рассказал он.

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На совещании присутствовали члены делегации, участвующие в переговорах по наработке и подготовке двух- и многосторонних международных договоренностей между Украиной и другими государствами о гарантиях безопасности нашей страны.

Андрей Ермак добавил, что с американскими партнерами провели два раунда переговоров по соглашению о безопасности.

"Мы согласовали действия по подготовке к очередному раунду, который позволит продвинуться по тексту проекта документа", — резюмировал руководитель ОП.

Напомним, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассказала, что Украина и США могут подписать соглашение о гарантиях безопасности к июльскому саммиту НАТО.

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