Должен сдать паспорт и носить электронный браслет: после внесения залога Чаус остается под личными обязательствами

Должен сдать паспорт и носить электронный браслет: после внесения залога Чаус остается под личными обязательствами

Досудебное расследование по делу Чауса завершено, суд рассматривает материалы.

За экс-судью Николая Чауса внесен залог в полном объеме – 717 тыс. 900 грн.

Об этом сообщили в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС), пишет "Интерфакс-Украина".

"За Чауса внесен залог в полном объеме", — сказали в ВАКС.

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Отмечается, что после внесения залога Чаус остается под личными обязательствами, в частности, должен воздержаться от общения со свидетелями, сдать паспорт и носить электронный браслет.

Досудебное расследование по делу Чауса завершено, суд рассматривает материалы.

Напомним:

1 февраля 2022 года ВАКС принял решение об изменении меры пресечения для бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса. Ранее Чаус находился под домашним арестом. Причина изменения меры пресечения заключается в том, что общий срок домашнего ареста во время досудебного расследования не может превышать 6 месяцев.

Бывшего судью подозревают в получении в 2016 году взятки – 150 тысяч долларов. Деньги у Чауса нашли в литровых банках, в том числе закопанных в огороде. Но тогда судить судью не успели, Чаус уезжает в Молдову, где просит политическое убежище. В конце концов, его не получает, и уже весной 2021 года судью якобы похищают в центре Кишинева. Его местонахождение было неизвестно, но в конце июля Николай Чаус появился в сельсовете на Винничине.

Суд постановил отпустить Чауса под залог, надев на него электронный браслет | Новости Украины

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