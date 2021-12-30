"Должен убедиться, что он жив": адвокат Саакашвили подтвердил, что его клиента перевезли в тюрьму

Защитник желает встретиться со своим клиентом.
Экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вывезли из военного госпиталя в Гори в неизвестном направлении, написал в соцсетях адвокат политика Ника Гварамия, - пишет "Интерфакс".
Позже адвокат сказал, что находится у Руставской тюрьмы и желает встретиться со своим клиентом.
"Я должен встретиться с Михеилом Саакашвили и убедиться, что он жив", заметил Гварамия.
Напомним, Михеила Саакашвили задержали 1 октября 2021 года грузинские правоохранители. До этого премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили предупредил экс-президента, что по возвращении он попадет в тюрьму. Поскольку в 2018 году Тбилисский городской суд заочно приговорил его к трем годам заключения за превышение служебных полномочий в должности главы государства.
После возвращения Саакашвили в Грузию против него было открыто еще одно дело – о незаконном пересечении границы. После задержания экс-президент начал голодовку и объявил себя политзаключенным. Он не ел 50 дней. Его госпитализировали в военную больницу из-за тяжелого состояния здоровья.
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