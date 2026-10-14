«Должен увидеть, что от этого зависит его жизнь»: эксперт объяснил, как принудить Путина к переговорам

Путин

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Диктатор Путин продолжает войну против Украины, поскольку опасается, что ее завершение заставит его отвечать за совершенное. В то же время, он надеется, что сможет прекратить боевые действия, не потеряв жизнь и власть.

Об этом в эфире Эспрессо заявил эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ежак.

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По словам эксперта, Путин согласится на переговоры, когда осознает, что от этого зависит его личное выживание. В настоящее время российский диктатор, по мнению Ежака, убежден, что продолжение войны является необходимым условием сохранения его жизни и власти.

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«Когда Путин пойдет на переговоры? Когда он увидит, что от этого зависит его жизнь. Теперь его жизнь зависит от того, что он продолжает войну. Ему кажется, что он не может остановить войну, иначе ему придется отвечать за все, что он натворил», — объяснил Еж.

Эксперт добавил, что Путин рассчитывает на появление обстоятельств, которые позволят ему завершить войну без угрозы собственной жизни и потере власти.

В то же время Еж предположил, что завершение войны может состояться и по другому сценарию. В России могут появиться люди, готовые обеспечить передачу власти и возложить всю ответственность за последствия войны лично на Путина. В таком случае переговорный процесс могут приступить уже к ним.

«Возможно, появятся люди в России, которые готовы будут обеспечить преемственность власти при передаче всей вины за произошедшее лично на Путина. Возможно другие люди пойдут на переговоры», — отметил эксперт.

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По его мнению, главная задача — добиться прекращения войны, независимо от того, кто именно с российской стороны примет соответствующее решение.

Ежак подчеркнул, что для приближения завершения войны необходимо изменить ситуацию в пользу Украины и создать условия, при которых продолжение боевых действий будет становиться все более выгодным для России.

«В любом случае, чтобы это приблизить должны быть балансы. И должна быть отрицательная для России динамика и на фронте, в килзоне, на земле и воздухе», — подчеркнул эксперт.

Ранее генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко заявил, что Путин с Трампом хотят «дожать» Украину.

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Мы ранее информировали, что диктатор Путин уже получает политические предпочтения от заявлений Дональда Трампа о дизельном соглашении с Россией.

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