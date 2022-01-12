"Должен взять на себя ответственность": Джонсон извинился за скандальную вечеринку

Инцидент произошел в 2020 году во время локдауна.

Британский премьер-министр Борис Джонсон извинился за свое поведение, что был на вечеринке с напитками в саду на Даунинг-стрит во время локдауна.

Об этом он сказал, выступая в Палате общин, пишет Sky News.

"Я хочу извиниться", – сказал Джонсон. Он отметил, что "должен взять на себя ответственность" за произошедшее. Кроме того, признался, что "узнал достаточно, чтобы знать, что есть вещи, которые мы просто делали неправильно".

Джонсон рассказал, что вошел в сад после 18:00 20 мая 2020 года. Мол, чтобы "поблагодарить персонал", а затем вернулся в свой офис "за 25 минут". По словам премьера, он был убежден, что это рабочее мероприятие.

"Оглядываясь назад, я понимаю, что должен был отправить всех обратно внутрь. Я должен был найти другой способ поблагодарить их", — сказал Борис Джонсон.

Как сообщалось, серез вечеринку, состоявшуюся летом позапрошлого года, вокруг британского правительства разразился скандал, что может привести к отставке премьера Бориса Джонсона. Все британские газеты вышли с похожими заголовками – о выпивке, фарсе, призывами к Борису Джонсону уйти в отставку.

Из-за какого скандала Бориса Джонсона могут убрать с должности премьера британского правительства

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