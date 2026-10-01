"Должна быть трехсторонка": Сибига рассказал о новом этапе переговоров по окончании войны

Сибига о результатах визита Кушнера и Виткоффа / © Getty Images

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Между Украиной и Россией через представителей США проходил обмен позициями по возобновлению трехстороннего формата переговоров о завершении войны.

Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил в ходе общения с журналистами, передает корреспондент ТСН.

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По словам Сибиги, визит американских переговорщиков Джареда Кушнера и Стива Виткоффа в Украину имел, в частности, цель возобновить трехсторонний формат переговоров.

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«Одна из целей приезда переговорщиков для нас была восстановление трехстороннего формата переговоров. Все это было на паузе, в частности через Ближний Восток. И сейчас проходил обмен позиций через американцев. Мы считаем, что должна быть трехсторонняя», — заявил глава МИД.

Украина хочет видеть трехсторонний формат

Сибига пояснил, что вопрос возможных последующих встреч следует рассматривать отдельно от переговоров по конкретным мерам по прекращению огня.

«Я бы сразу немного разделил. Есть мейнстримный, глобальный трек по достижению справедливого мира. А есть меры, которые идут и параллельно или дополнительно», — сказал министр.

К таким мерам он отнес возможное перемирие в Черном море и прекращение ударов по энергетической инфраструктуре.

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«И здесь мы имеем четыре предложения. Это такие Confidence-Building Measures, мы так считаем, чтобы показать, что эти мирные усилия не абстрактны, что мы можем добиваться результатов», — отметил Сибига.

Сибига: без США справедливого мира не достичь

Министр иностранных дел особо отметил роль Вашингтона в переговорном процессе.

«Без Америки невозможно достичь справедливого мира. Это геополитические реалии», — заявил Сибига.

По его словам, новые идеи, предложенные американской командой, сейчас прорабатываются. Они, как отметил министр, в определенной степени основываются на предварительных подходах.

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В то же время Сибига отметил важность участия европейских стран в процессе.

«Для нас принципиально важна роль Европы. Для нас самое главное, чтобы это был один европейский голос», — сказал он.

Кушнер и Виткофф получили брифинги от украинских служб

Сибига также рассказал, что во время визита в Украину американские переговорщики получили подробные брифинги от украинских служб.

«И что еще важно было в визите Кушнера и Виткоффа — то, что они были пропробированы всеми нашими службами. Они получили углубленные, расширенные брифы о реальной ситуации», — отметил глава МИД.

По его словам, это важно, поскольку в ходе поездки в Россию американские представители получают от российской стороны собственную версию событий.

«Конечно, они получают каждый раз в Москве исторические лекции. Каждый раз им там рассказывают, что завтра уже Украины не будет. И то, что они смогли услышать от профессиональных людей, боевых офицеров, генералов, реальную картинку, это важно», — сказал Сибига.

Напомним, ранее политолог Владимир Фесенко ошарашил прогнозом войны в Украине осенью и зимой.

Тем временем РФ массированно атакует Киев ракетами и дронами. Горят пожары, растет число погибших.

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