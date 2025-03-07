Должна ли Украина извиниться перед США: Подоляк прокомментировал ссору в Белом доме

В то же время Михаил Подоляк подчеркнул, что у Украины был и остается один враг – Владимир Путин и Российская Федерация.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что во время ссоры с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский не допустил никакой ошибки, и Украина не должна приносить извинения США за этот конфликт.

Об этом Подоляк сказал в интервью изданию Le Point.

"Он был абсолютно прав и по форме, и по содержанию, пытаясь донести до наших американских партнеров ключевое мнение: без давления на Россию ничего сделано не будет. Добиться положительных результатов, рассчитывая на добровольные уступки Москвы, невозможно. Без принуждения России невозможны мирные переговоры... Поэтому мы не будем извиняться за вероятную ошибку".

В то же время Подоляк подчеркнул, что у Украины был и остается один враг – Владимир Путин и Российская Федерация. А Дональд Трамп остается партнером Украины, невзирая на все бурные дискуссии последних дней. Подоляк отметил, что Украине необходимо продолжать поддерживать конструктивные отношения с США и разрешать разногласия в рамках двусторонних отношений.

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Советник руководителя ОП также заявил, что эта встреча "в известном смысле оказалась полезной".

"Подчеркивая наши отличия, мы можем прояснить свои взгляды. В отличие от нас, США продолжают считать, что Россия – это страна, с которой можно вести переговоры. Изложив наши разногласия, я надеюсь, что мы потом достигнем консенсуса относительно ряда пунктов: мы не можем вести переговоры с Россией; она не хочет мира; она не хочет мира; пройдут Соединенные Штаты", – отметил Подоляк.

Напомним, после ссоры в Белом доме президент Украины Владимир Зеленский покинул администрацию США с пустыми руками, а отношения между обоими государствами оказались в развалинах. Теперь для устранения части убытков прилагаются серьезные усилия.

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