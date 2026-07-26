«Должно быть достаточно ленивым»: историк Грицак очертил портрет следующего президента Украины

Ярослав Грицак

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Следующий президент Украины должен уметь окружать себя людьми, которые мудрее его самого, и не бояться их собственного мнения.

Об этом заявил историк и публичный интеллектуал Ярослав Грицак в интервью LIGA.net.

«Прежде всего, он (следующий президент — Ред.) должен быть достаточно ленив. Ну, не только как полностью отстранившийся Ющенко. Ленивый для того, чтобы лучше работало окружение», — сказал Грицак.

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Ведущая задала вопрос о том, каким должен быть управленческий стиль следующего президента Украины, чтобы двигаться в сторону крепких институтов. Грицак отвечает, что будущий лидер должен:

уметь окружать себя людьми, мудрее его самого, и не бояться их собственного мнения;

давать командовать и работать своей команде, а не перебирать всю славу и ответственность только на себя.

«Он должен окружить себя людьми, которые мудрее его и не боятся присваивать мысли. А они это нормально воспринимают. Речь не идет о личном эго, речь идет об определенных решениях», — отметил историк.

В то же время Грицак оценил нынешнюю модель принятия решений у нынешнего президента Владимира Зеленского.

«Пока я вижу, что все решения делает сам Зеленский. Иногда ему удается, иногда нет. Или его ближайшее окружение. Но те эксперты, которых я знаю, а это хорошие эксперты, они вне власти», — сказал историк.

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По его мнению, ключевое для президента не перебирать на себя всю славу, не брать всю ответственность.

«Уметь окружить себя людьми, которые мудрее тебя, но которых ты хочешь слушать и решения которых ты не стесняешься принимать иногда даже за свои», — подытожил историк Грицак.

Ранее у Зеленского рассказали, что на выборы в 2026 году точно надеяться не стоит.

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