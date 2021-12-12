Должно быть корректное поведение: Зеленский требует уволить скандального заместителя главы МВД

Президент выразил убеждение, что Гогилашвили уже сам написал заявление об уходе.

Президент Украины Владимир Зеленский требует уволить Александра Гогилашвили с должности замминистра внутренних дел из-за скандала на блокпоста в зоне ООС.

Об этом идет речь в официальном Telegram-канале главы государства.

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"Демократическое государство не может существовать без обычного человеческого равенства. В частности, без равенства занимающих какие-либо государственные должности и тех, кто им подчиняется. Без равенства в достоинстве и в праве на уважение", — написал президент.

Зеленский попросил министра внутренних дел и Кабинет министров рассмотреть вопрос об увольнении замглавы МВД. Президент выразил убеждение, что соответствующее заявление уже написано самим заместителем.

"Как бы там ни было, ответом на законное требование представителя полиции должно быть корректное поведение каждого человека. Независимо от занимаемой должности, социального статуса или любых других обстоятельств", — подытожил он.

Напомним, что замминистра внутренних дел устроил скандал на блокпосту. Полицейские попросили Гогилашвили показать документы, а тот в ответ устроил разборки. Впоследствии он извинился за свою "чрезмерную эмоциональность".

В свою очередь журналист Юрий Бутусов сообщил, что Гогилашвили не по статусу использовал бронеавтомобиль и охрану.