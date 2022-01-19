"Должно быть верховенство права": Блинкен прокомментировал дело Порошенко

Также Блинкен призвал политических лидеров Украины отложить разногласия ради национальных интересов.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Украину заявил, что не может "подробно комментировать" дело, в котором фигурирует пятый президент Петр Порошенко.

Об этом передает Голос Америки.

"Я не могу комментировать детали этого дела, я могу сказать: очень важно, чтобы по любым делам – по этому делу или другому – было обеспечено независимое судопроизводство, верховенство права. Не может быть фаворитов и преследуемых. Чтобы это были равные правила для всех", — подчеркнул госсекретарь.

На брифинге с главой МИД Дмитрием Кулебой Блинкен призвал политических лидеров Украины отложить разногласия ради национальных интересов. Он напомнил, что цель Кремля – дестабилизация и распад нашего государства.

"Не позволяйте Москве разделить вас. Лидеры внутри украинского правительства и за его пределами должны отвергнуть свои разногласия для национальных интересов. Нужно работать вместе, чтобы подготовиться к трудным дням", — подчеркнул он.

Напомним, что президент Зеленский записал срочное обращение к украинцам.

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