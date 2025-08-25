- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 93
- Время на прочтение
- 2 мин
Должны больше работать: премьер Баварии требует отменить выплаты украинским беженцам в Германии
Маркус Зедер считает, что социальная помощь Bürgergeld сдерживает украинцев от трудоустройства, тогда как правительство ФРГ отмечает: подобные решения должны приниматься только в рамках коалиционного соглашения.
В Германии обострились споры вокруг социальных выплат для украинцев, вынужденно покинувших страну из-за полномасштабного вторжения России. Премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (CSU) Маркус Зедер призвал ограничить или полностью отменить выплаты Bürgergeld. В федеральном правительстве отмечают, что подобные инициативы не отвечают действующим договоренностям между партиями.
Об этом пишет Deutsche Welle.
Зедер выступил с требованием упразднить Bürgergeld — социальную помощь, которую украинцы получают наравне с немецкими безработными. Политик убежден, что это слишком щедрая поддержка, тормозящая интеграцию и выход беженцев на рынок труда. «Ни одна другая страна мира не предлагает таких условий. Почему так мало украинцев работают в Германии? – заявил он.
В то же время в Берлине напомнили, что изменять правила выплат можно только в рамках коалиционного соглашения. Заместитель представителя правительства Себастьян Гилле подчеркнул: подобные вопросы должны решаться в формате политических договоренностей, а не из-за публичных заявлений.
Согласно решению правительства, для украинцев, приехавших после 1 апреля 2025 года, выплаты Bürgergeld будут заменены более скромным пакетом по закону о помощи искателям убежища (Asylbewerberleistungen). Ожидается, что это позволит сэкономить около 1 миллиарда евро.
По данным немецких СМИ, в 2024 году общий объем выплат Bürgergeld составил около 46 миллиардов евро, из которых украинцы получили около 6–6,3 миллиарда – почти треть бюджета этой программы.
Напомним, что в Германии обсуждают сокращение соцпомощи украинцам
В правящей коалиции Германии заговорили об уменьшении соцпомощи для безработных украинских беженцев. Причиной называют низкий уровень трудоустройства. Эксперты говорят: дело не в мотивации людей работать.