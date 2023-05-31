Должны были вас слушать относительно России: Макрон признал ошибку перед странами Восточной Европы

Президент Франции заявил, что между "Старой Европой" и "Новой Европой" не должно быть никакого разделения.

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Париж должен был больше внимания уделять словам стран Восточной Европы, которые предупреждали об агрессивных намерениях России.

Об этом он заявил во время выступления на форуме Globsec в Братиславе, передает Reuters.

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Макрон заявил, что между "Старой Европой" и "Новой Европой" не должно быть никакого разделения, комментируя разногласия, возникающие между восточными и западными членами ЕС в вопросе России.

"Некоторые говорили, что вы потеряли возможность замолчать. Я думаю, что мы также потеряли возможность послушать вас. Это время закончилось", – отметил Макрон.

Таким образом он намекнул на слова бывшего президента Франции Жака Ширака, который в 2003 году заявил, что страны Восточной Европы, поддержавшие намерения США и Великобритании вторгнуться в Ирак, упустили "хорошую возможность замолчать".

Также Макрон заявил, что российские войска потерпели очевидные неудачи на поле боя в Украине.

"Война далека от завершения, но ясно одно: Украина не будет завоевана. Мы видим, что то, что должно было быть "спецоперацией", уже является геополитическим провалом", – добавил Макрон.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон призвал ЕС "переосмыслить" свою политику по вступлению в ЕС Украины и других стран.

Кроме того, мы ранее информировали, что французский президент Эммануэль Макрон заявил, что страны Запада должны предоставить Украине "ощутимые и надежные гарантии безопасности".

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