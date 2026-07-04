"Должны быть готовы": в стране НАТО заявили о новой угрозе удара со стороны РФ

Эдгарс Ринкевичс / © Associated Press

Реклама

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс не исключает вероятности эскалации со стороны России против стран НАТО, однако считает, что в настоящее время Москва не располагает ресурсами для полномасштабного нападения на Альянс.

Об этом латвийский лидер заявил в интервью Deutsche Welle.

«Мы должны быть готовы. Нельзя исключать никаких вариантов. Но я бы сказал, что нам не следует бояться. Мы должны просто высказать очень, очень короткое и веское послание: если Россия бросит вызов НАТО, Альянс ответит должным образом», — сказал Ринкевичс.

Реклама

Он добавил, что на сегодняшний день у России нет войск для осуществления полномасштабного вторжения в любую из стран НАТО. Также президент Латвии подчеркнул, что безопасность Европы тесно связана с Украиной, ведь добиться стабильного мира без европейского континента невозможно. А интеграция Украины в ЕС — прямой интерес безопасности самого союза.

Латвийский лидер добавил, даже если тратить на оборону 5% ВВП, это не поможет, если заводы не будут успевать выпускать оружие.

«У вас есть деньги, но вам также необходимо иметь вооружение, ракеты, технику, которые вы можете приобрести за эти деньги. И здесь мы видим, что у нас есть некоторые проблемы с оборонной промышленностью», — объяснил он.

Ринкевичс также оценил шансы Европы защититься своими силами, если США сократят количество своих войск. По его словам, европейским странам понадобится много времени и денег на армию и технику для достижения уровня обороны США.

Реклама

«Я бы сказал, что сегодня Соединенные Штаты незаменимы в обороне Европы и в том, чтобы делать НАТО успешным как Альянс», — подытожил президент Латвии.

Россия «пробивает» границы НАТО — последние новости:

Напомним, разведки США и Европы предупреждают, что Россия в ближайшее время готовит военные провокации против Польши и стран Балтии. Из-за постоянных угроз и русских дронов в своем небе Польша активно готовится защищаться: там создают большой армейский резерв и уже учат гражданским действовать на случай войны.

Также США несколько раз предупреждали Польшу о возможной подготовке Россией вооруженной провокации, которая, по оценкам источников, может произойти уже в ближайшие месяцы.

К слову, Эстония, Латвия и Литва разрабатывают эвакуацию 400 тысяч человек на случай нападения России. Страны Балтии уже давно предупреждают своих партнеров по НАТО о потенциальной российской агрессии.

Реклама

Новости партнеров