"Должны быть готовыми к любому сценарию": Кулеба уверен, что угроза военной операции РФ против Украины остается

Десятки тысяч российских солдат все еще находятся вдоль украинской границы.
Угроза военной операции России против Украины остается.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Украина 24"
"Хочу, чтобы все понимали. По нашим данным, никакого существенного отведения войск не происходит, и мы должны быть готовыми к любому сценарию. Тем более, что те учения "Запад", которые осуществляет Россия, там отрабатывается очень много именно наступательных элементов, это не оборонные учения. Это учения о том, как захватывать города, аэродромы, как осуществлять наступательную операцию", — сказал глава внешнеполитического ведомства.
Российские войска остаются вдоль границы.
"Отведение, которое там произошло, является очень символическим, и на самом деле десятки тысяч российских солдат все еще находятся вдоль украинской границы, в оккупированном Крыму, и их оружие также", — добавил министр.
Кулеба указал, что, по его оценке, то, что сейчас происходит, является пробой ситуации с готовностью перейти к осуществлению военной операции.
"То нагнетание, которое осуществлялось Россией в течение недель, не только перекидывая войска, что можно делать всегда тихо и скрыто, но и нагнетая эту военную истерию и призывы разобраться, поставить на место Украину, и даже там говорили уничтожить Украину - это все то, что в классических военных правилах предшествует вооруженному конфликту. То есть шла подготовка своего населения, международного мнения к неизбежности войны, и никто не может гарантировать, что завтра снова тумблер не будет включен и снова все это не начнется", — резюмировал Кулеба.
Как сообщалось, в конце марта в Сети появилось видео, на которых Россия стягивает к оккупированному Крыму и границ с Украиной эшелоны с военной техникой. Мировые лидеры требовали в РФ отвода войск и отмечали эскалации событий на Донбассе.
В России заявляли, что их армия передвигается на территории страны теми маршрутами, которыми считает нужным. Войска будут находиться у украинских границ до тех пор, пока решит руководство страны, заявил пресс-секретар президента РФ Дмитрий Песков.
22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить проверку мероприятия в Южном и Западном военных округах, "поскольку все поставленные цели достигнуты". Российский министр поставил задачу Генеральному штабу приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации.
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