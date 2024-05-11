"Должны быть готовыми": Макрон дал исчерпывающий ответ о введении войск в Украину

Он отметил, что от ситуации в Украине зависит также безопасность Франции.

Украина нуждается в большем вооружении от стран Запада, чтобы успешно противостоять российской агрессии.

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Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает Le Figaro.

На вопрос журналистов о том, нужно ли войскам Франции присоединиться к украинцам в борьбе с российскими агрессорами, он ответил, что "Украина подверглась нападению со стороны России, и в какой-то момент мы должны быть в состоянии отказать Россию от дальнейшего продвижения. В Украине на карту поставлен суверенитет и территориальную целостность этой страны. Но верховенство права, наши общие правила также поставлены на карту. .

Он отметил, что от ситуации в Украине зависит также безопасность Франции.

"Поэтому мы должны поставлять большее оборудование украинцам, но мы также должны сказать сейчас, если россияне заходят слишком далеко, все мы, европейцы", — заявил Макрон.

Президент Франции отметил, что европейцы должны быть готовы действовать, чтобы убедить захватчиков отказаться от своих планов.

"Да нет, я изо всех сил надеюсь, что нам не придется воевать. Нет, Франция — не военное государство, а мирное. Но да, если мы хотим мира, мы должны его защищать. Вот почему мы должны вооружаться, и вот почему мы должны быть сдерживающим фактором и иногда вызывать доверие у наших противников, говоря им: "Если вы зайдете слишком далеко и будете угрожать нашим интересам, моей собственной безопасности, то я не исключаю вмешательства", — подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что стало известно, когда НАТО может направить войска в Украину.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава Еврокомиссии ответила, о чем именно говорили с Си во Франции.

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