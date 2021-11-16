"Должны действовать совместно против гибридных атак": Зеленский и глава Евросовета обсудили ситуацию на границе

"Должны действовать совместно против гибридных атак": Зеленский и глава Евросовета обсудили ситуацию на границе

Речь шла во время разговора и о кризисе с мигрантами.

Безопасную ситуацию вдоль границ Украины и миграционный кризис в Беларуси обсудили накануне вечером украинский президент Владимир Зеленский и глава Европейского совета Шарль Мишель.

Об этом рассказали 16 ноября в ТСН.Ранок.

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Договорились совместно действовать против гибридных атак, сообщил Зеленский в своем Twitter. В ЕС обеспокоены движением и скоплением российских войск у границ Украины. Там считают, что от этих кремлевских маневров пытается отвлечь миру Беларусь, создав мигрантский кризис на границе с Польшей.

"Обсудили с Шарлем Мишелем ситуацию на границе ЕС и Беларуси и другие вызовы безопасности в регионе. Договорились координировать следующие шаги. Должны действовать совместно против гибридных атак", — рассказал о разговоре Владимир Зеленский.

Накануне вопросы безопасности в Брюсселе со своими коллегами обсудил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По итогам переговоров главы МИД Франции и Германии обнародовали совместное заявление, в котором предупредили Москву о серьезных последствиях в случае новой попытки подрыва территориальной целостности Украины.

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Как сообщалось, 15 ноября ЕС расширил критерии введения санкций против режима Лукашенко из-за миграционного кризиса. Однако сам пятый пакет санкций еще не опубликован. Неизвестно, и когда он начнет действовать. теперь ЕС сможет преследовать физических и юридических лиц, организующих или способствующих деятельности режима Лукашенко, что способствует незаконному пересечению внешних границ ЕС.

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