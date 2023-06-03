"Должны это серьезно слушать?" Подоляк раскритиковал "мирный план" Индонезии по урегулированию войны

Михаил Подоляк подчеркнул, что война закончится только тогда, когда Россия выведет свои оккупационные войска из Украины.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что "мирный план", предложенный Индонезией, лишь сыграет на руку России. Война закончится только тогда, когда страна-оккупант выведет свои войска.

Об этом он написал в Twitter.

"Очередное предложение "мирного урегулирования". На этот раз… из Индонезии. И опять этот "удивительный план", как и другие подобные планы, периодически артикулируемые разными "друзьями страны Ленина/Достоевского", по виду является близнецом российского предложения… о капитуляции. #Украина должна немедленно прекратить сопротивление, прекратить огонь по "дружеским российским оккупантам", отойти в сторону на 15 км и стыдливо ждать, пока #Россия вместе с "миротворцами" не проведет фейковый референдум 2.0, чтобы под дулами автоматов на оккупированной территории зафиксировать свое право безнаказанно убивать… И? Должны ли это серьезно слушать? 465 дней войны за свободу, чтобы услышать очередное предложение "встать на колени?", — говорится в сообщении.

Михаил Подоляк подчеркнул, что реалистическое предложение только одно – чтобы война закончилась, а мир вернулся к порядку, к международному праву, к справедливости, необходимо, чтобы Россия убралась с суверенной территории Украины.

"Немедленно. После этого – переговоры по буферной зоне, ракетам, репарациям и т.д. И никакого мифического "урегулирования", под которым понимают капитуляцию, не надо…", — резюмировал советник руководителя ОП.

"Мирный план" Индонезии

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто представил мирный план от своей страны. В нем предлагается немедленное прекращение огня, создание демилитаризованной зоны вдоль линии боевого столкновения, создание под эгидой ООН миротворческой миссии, которая будет следить за соблюдением режима прекращения огня, проведение референдумов на оккупированных Россией частях Украины.

В МИД Украины подчеркнули, что нет другого варианта окончания войны, как то, что "Россия должна убраться с украинских территорий".

Читайте также: