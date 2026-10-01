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"Должны начать говорить с РФ": премьер Болгарии сделал скандальное заявление по поводу войны в Украине
Румен Радев выступил с критикой европейской стратегии поддержки Киева, а также призвал возобновить прямой диалог с Москвой.
Премьер-министр Болгарии Румен Радев раскритиковал продолжение поставок вооружений и боеприпасов Украине, назвав их несостоявшейся стратегией «мира через силу».
Об этом сообщает Euronews.
«Есть предел простой передачи оружия и поддержки, потому что окончательная архитектура мира будет сформирована дипломатией, а не снабжением вооружений. Поэтому мы призываем больше прислушиваться друг к другу, открывать каналы общения. Проблема в том, что никто не поднимает вопрос о ядерном риске. Существует ли он? Возможно, нет, я не знаю, но это риск», — сказал Радев.
Радев также призвал европейских лидеров задуматься, к чему может привести дальнейшая эскалация.
«Существует ядерный козырь. Мы должны учитывать это. Мы не можем закрывать глаза на то, что на нашем континенте есть ядерное оружие, что ядерные боезаряды находятся в арсенале России. И это часть расчета в этой игре», — добавил премьер Болгарии.
Напомним, Болгария отказалась от участия в работе «коалиции желающих» по поддержке Украины в защите от российской агрессии. Премьер Румен Радев заявил, что решение войны в Украине якобы заключается «не в ее затягивании военными средствами, а в мощной дипломатической миссии, которая положит конец эскалации».
Премьер страны также заявил, что Болгария настояла на определенных исключениях из 21 пакета антироссийских санкций для «собственных национальных интересов».