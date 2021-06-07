"Должны показать реальную картину": Зеленский поручил провести аудит всех водных ресурсов Украины

По мнению президента, люди должны знать реальную ситуацию в этой сфере.

Президент Владимир Зеленский поручил провести комплексный аудит всех водных ресурсов Украины. В частности это касается воды, которую пьют украинцы.

Об этом он заявил 7 июня во время Всеукраинского форума "Украина 30. Экология".

"Будет проведен фундаментальный аудит. Так же, как с недрами. То есть, не просто мы там лишили 17 компаний "спящих" лицензий. Нет, так не будет, чтобы просто для отвода глаз", — сказал Зеленский.

Президент отметил, что был откровенно недоволен докладом по питьевой воде и состоянию загрязнения рек на заседании СНБО 4 июня. По его словам, в отчете было больше популизма.

"Поэтому я остановил этот вопрос на заседании СНБО и сказал, что мы должны показать реальную картину. Не то, что вы показываете каждом следующему президенту... Поэтому будет проведен фундаментальный аудит", — сказал он. По его словам, сейчас ситуация такова, что крупная промышленность загрязняет реки и окружающей среды, и на это не надо закрывать глаза.

"Все лицензии будут проанализированы... Все фамилии, которые есть за этими компаниями, также общество увидит", — подчеркнул гарант.

Напомним, Зеленский остался недоволен обсуждением вопроса об обеспечении населения качественной водой. Вопрос перенесли на следующее заседание. По его словам, проблемным вопросом является ситуация с Бортнической станцией в Киеве, которую с 2012 года собирались реконструировать с привлечением денег японской стороны.

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