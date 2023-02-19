"Должны выполнить свою домашнюю работу": Боррель сказал, когда Украина станет членом ЕС

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украина принадлежит к семье ЕС, европейской культуре и цивилизации и точно станет членом Евросоюза. С таким заявлением Боррель выступил на Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Украина принадлежит к семье ЕС и будет членом Евросоюза. Точно. После всего, что произошло, после бомбежек и убийств Россией. То, как они справляются. Будущее Украины в ЕС. Это обяжет нас изменить наши процедурные правила. Это изменит размер и разнообразие Европы. Поскольку если Украина станет членом, многие балканские страны захотят также", – заявил Боррель.

Он также выразил уверенность в том, что Украина справится со всеми реформами быстро и ЕС должен поддержать ее на этом пути. Боррель добавил, что Еврокомиссия никогда так быстро не работала.

"Украина – член ЕС, европейской семьи, культуры, европейской цивилизации. Это просто должно быть институционально оформлено. Они должны выполнить свою домашнюю работу, мы должны помочь им. И мы подготовимся, чтобы принять Украину к нам", – добавил он.

Напомним, во время визита в Киев 2 февраля президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что Украина станет членом Европейского союза. Политик считает, что движение Украины помогает не только самой стране, но и Европейскому союзу. Также президент Еврокомиссии убеждена, что ЕК будет способствовать Украине приближаться к вступлению.

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