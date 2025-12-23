Дональд Трамп объяснил, зачем США нужна Гренландия

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заверил, что Гренландия необходима Соединенным Штатам из соображений национальной безопасности, а не из-за ее природных богатств.

Об этом он заявил журналистам в Белом доме, передает Укринформ .

«Нам нужна Гренландия для национальной защиты. У них очень маленькое население… Они говорят – Дания, но Дания не тратила никаких денег, и у них нет военной защиты», – сказал глава Белого дома.

По словам Трампа, этот вопрос еще нуждается в дальнейшем урегулировании.

«Нам придется все это решать. Нам нужна Гренландия для национальной безопасности, а не для полезных ископаемых», - подчеркнул он.

Президент США также подчеркнул, что Соединенные Штаты не заинтересованы в гренландских ресурсах, поскольку имеют собственные запасы.

«У нас и так очень много мест с полезными ископаемыми, нефтью и всем прочим. У нас больше нефти, чем у любой другой страны мира», — заявил Трамп.

Обосновывая необходимость усиления безопасности в регионе, он отметил, что у побережья Гренландии находятся российские и китайские корабли. Также Трамп напомнил, что назначил специального посланника по Гренландии.