ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
103
Время на прочтение
1 мин

Дональд Трамп объяснил, зачем США нужна Гренландия

Президент США Дональд Трамп заявил, что интерес Вашингтона к Гренландии связан исключительно с вопросами национальной безопасности, а не с добычей природных ресурсов.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заверил, что Гренландия необходима Соединенным Штатам из соображений национальной безопасности, а не из-за ее природных богатств.

Об этом он заявил журналистам в Белом доме, передает Укринформ .

«Нам нужна Гренландия для национальной защиты. У них очень маленькое население… Они говорят – Дания, но Дания не тратила никаких денег, и у них нет военной защиты», – сказал глава Белого дома.

По словам Трампа, этот вопрос еще нуждается в дальнейшем урегулировании.
«Нам придется все это решать. Нам нужна Гренландия для национальной безопасности, а не для полезных ископаемых», - подчеркнул он.

Президент США также подчеркнул, что Соединенные Штаты не заинтересованы в гренландских ресурсах, поскольку имеют собственные запасы.
«У нас и так очень много мест с полезными ископаемыми, нефтью и всем прочим. У нас больше нефти, чем у любой другой страны мира», — заявил Трамп.

Обосновывая необходимость усиления безопасности в регионе, он отметил, что у побережья Гренландии находятся российские и китайские корабли. Также Трамп напомнил, что назначил специального посланника по Гренландии.

Дата публикации
Количество просмотров
103
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie