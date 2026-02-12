Донбасс был лишь прикрытием: историк раскрыл личные мотивы Путина напасть на Украину

Владимир Путин / © Associated Press

Надеяться, что амбиции Кремля ограничиваются административными границами Донецкой и Луганской областей — опасная иллюзия. Владимир Путин рассматривает Донбасс исключительно как инструмент, в то время как его стратегическая цель охватывает полный контроль над Украиной, включая главные города юга и востока.

Об этом для «24 Канала» заявил историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак.

Какие города под угрозой

По мнению эксперта, сводить планы российского диктатора только к «освобождению Донбасса» ошибочно. Этот регион имеет для Москвы разве что символическое значение, но в геополитической игре Путина он остается второстепенным.

«Для него Донбасс не суть важно. Может, символически имеет значение. Но это малая разменная монета, потому что его план был намного больше — Одесса, Днепр, Харьков, полный контроль над украинскими территориями», — подчеркнул историк.

Грицак убежден: даже если Россия будет вынуждена пойти на временное перемирие из-за истощения ресурсов или ситуации на фронте, это не означает отказа от стратегических намерений.

«Наивно думать, что Путин прекратит войну против Украины», — подчеркнул профессор.

Три унижения диктатора

Для понимания логики действий Кремля следует анализировать не только рациональные политические расчеты, но и психологический портрет российского лидера. Ярослав Грицак отмечает, что отношение Путина к Украине базируется на глубокой личной обиде и чувстве унижения, которое он испытывал трижды за последние два десятилетия.

Первым событием, по словам историка, стала Оранжевая революция 2004 года, когда украинцы впервые массово отстояли свой выбор вопреки сценарию Москвы.

Вторым — Революция достоинства 2014 года, которая окончательно развернула Украину в сторону Европы. Третьим — провал блицкрига в 2022 году, когда план «Киев за три дня» разбился о сопротивление украинского народа.

«Путин считает, что его унизили как лидера. И унизили трижды. Его отношение к Украине — это одержимость, одержимая ненависть. Он хочет отомстить и не забывает того, что случилось», — объяснил Грицак.

Почему перемирие — не конец войны

Именно эмоциональная составляющая и жажда мести делают этот конфликт затяжным. Логика действий Путина выходит за пределы рационального, что усложняет любые прогнозы.

«Я не верю в скорое окончание этой войны. Перемирие может быть, но это не означает ее завершения», — резюмировал историк.

По его мнению, главная задача Украины сейчас — не допустить перекладывания этого конфликта на плечи следующих поколений, ведь угроза со стороны России будет сохраняться до тех пор, пока Кремль не лишится своих имперских амбиций.

Напомним, ранее издание BILD со ссылкой на главу Службы внешней разведки Эстонии Каупо Розина сообщало, что российское руководство намеренно затягивает процесс мирных переговоров, не намереваясь вести реальный диалог по завершению войны в Украине.

По данным эстонской разведки, в Кремле рассматривают дипломатические контакты, прежде всего, как инструмент манипуляции. Внутренние обсуждения российских элит, по информации Розина, сосредоточены не на поиске компромисса, а на использовании переговорного процесса для введения партнеров в заблуждение и выигрыша времени.

Речь идет о создании иллюзии диалога, что позволяет Москве перегруппировать силы и избегать конкретных шагов к деэскалации. В то же время, по оценке разведки, Владимир Путин продолжает рассчитывать на возможность достижения военных целей путем затяжной войны на истощение.

Такой подход свидетельствует о готовности Кремля продолжать боевые действия, несмотря на экономические потери и значительные человеческие ресурсы, задействованные в войне.