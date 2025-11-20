Донбасс под "арендой" для России: США предлагают Киеву шокирующий план мира

Мирный план США / © ТСН.ua

Украина вроде бы может быть вынуждена передать России часть территории Донбасса по формуле аренды, оставляя за собой юридическое право собственности.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники, ознакомленные с условиями секретных переговоров.

По данным издания, план администрации Трампа предусматривает, что Киев уступит фактический контроль над регионом, а Россия будет выплачивать арендную плату за его использование. Кроме того, соглашение могло бы включать сокращение украинских вооруженных сил, запрет на ракеты большой дальности, прекращение военной помощи США и ограничение пребывания иностранных войск и дипломатических самолетов на территории Украины.

Официальные представители Киева отвергли информацию о возможной передаче территорий. В США и России детали плана обсуждались на недавних секретных переговорах, что вызвало беспокойство из-за отсутствия привлечения украинской стороны к обсуждению ее будущего. Дональд Трамп не комментировал соглашение, однако подчеркнул, что стремится "уладить войну" в Украине.

По данным источников, документ содержит 28 пунктов и предусматривает, что украинские власти смогут вести переговоры о гарантиях безопасности с правительствами США и Европы, чтобы поддержать режим прекращения огня. План предусматривает также, что Россия должна компенсировать потери Украины из-за отсутствия контроля над ресурсами Донбасса, в том числе путем уплаты земельного налога.

Участники переговоров отмечают, что США пытаются объяснить Украине и европейским партнерам преимущества мирного соглашения. Параллельно в Киеве прошли консультации с представителями Пентагона по обмену технологиями беспилотников и усилению противовоздушной обороны.

На фоне этих дипломатических процессов российские атаки по территории Украины продолжаются: за ночь по стране нанесено около 48 ракетных и 470 беспилотных ударов, погибли по меньшей мере девять гражданских. Польша и Румыния подняли истребители в ответ на действия РФ вблизи своих границ.

На линии фронта напряжение растет, в частности, в Покровске Донецкой области, что может стать стратегическим успехом Москвы после взятия Бахмута. Между тем, по информации Министерства обороны Великобритании, российский разведывательный корабль "Янтарь" пытался ослепить британских пилотов лазерами вблизи Шотландии.

Напомним, по данным NBC News, Трамп одобрил предварительный вариант 28-пунктного мирного плана между Россией и Украиной, который тайно готовилась администрацией США, консультируясь с российским спецпосланником Кириллом Дмитриевым. Украина не участвовала в формировании этого плана, только была проинформирована об общих контурах.

По данным Financial Times, план требует от Украины существенных уступок. Речь идет об уступках всей территории Донбасса, включая неоккупированные части; сокращение численности ВСУ вдвое и отказ от "ключевых категорий вооружения"; провозглашение русского языка официальным в Украине; возобновление официальной работы местной ветви РПЦ на подконтрольной территории; сокращение военной помощи от США.