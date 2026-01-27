Донбасс в обмен на безопасность: в Белом доме отреагировали на резонансную статью FT

Белый дом / © Associated Press

Администрация президента США Дональда Трампа официально опровергла информацию, распространенную в западных СМИ о жестких условиях Вашингтона относительно предоставления Украине гарантий безопасности, якобы предполагающих отказ от Донбасса. В Белом доме подчеркнули, что США только помогают сторонам прийти к согласию.

Об этом сообщает Reuters.

Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила 27 января, что администрация президента США Дональда Трампа сообщила Киеву, что американские гарантии безопасности могут быть предоставлены только при условии согласия Украины на мирное соглашение, которое, вероятно, будет предусматривать передачу Донбасса России.

Издание также отметило, что Вашингтон дал понять: в случае выполнения этих условий Украина может рассчитывать на дополнительное вооружение для укрепления своей армии в мирный период, если согласится вывести войска из частей восточного региона, которые сейчас контролирует.

"Это абсолютно неправда — единственная роль США в мирном процессе заключается в том, чтобы свести обе стороны для заключения соглашения», — подчеркнула заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

В то же время источник, знакомый с позицией Вашингтона, сообщил, что США «не пытаются принудить Украину к каким-либо территориальным уступкам», подчеркнув, что вопрос гарантий безопасности зависит от достижения согласия между сторонами по мирному урегулированию.

В свою очередь в Кремле заявили, что территориальный вопрос остается фундаментальным в любых договоренностях о прекращении войны в Украине.

Что FT написало об отказе Украины от Донбасса?

Издание Financial Times со ссылкой на восемь источников сообщило, что администрация Трампа связывает предоставление гарантий безопасности Украине с согласием Киева на мирное соглашение, которое предусматривает выход ВСУ с неоккупированных территорий Донбасса. Взамен Вашингтон предлагает усилить вооружение украинской армии для укрепления обороны в мирное время после завершения войны.

Напомним, 23 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ключевым условием Кремля для прекращения войны против Украины остается полный вывод ВСУ за пределы Донбасса. Несмотря на одобрение «мирных инициатив» США, Песков отметил, что любые переговоры возможны только после достижения Россией всех ее стратегических целей.

Заметим, эксперт Нико Ланге в интервью ТСН.ua предположил, что Трамп мог пообещать президенту России Владимиру Путину Донбасс, однако предостерег от веры в «быстрое большое соглашение». По его словам, трехсторонние встречи в Абу-Даби происходят прежде всего для того, чтобы не раздражать Трампа, поскольку позиции Украины и РФ остаются несовместимыми. Ланге отметил, что реальный мирный процесс возможен только через усиление давления на Кремль, в частности дальнобойными ударами и спецоперациями, что может заставить Москву хотя бы к секторальному прекращению огня.