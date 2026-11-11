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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Донбасс в обмен на прекращение войны: Зеленский рассказал о позиции американцев

Зеленский рассказал, как США видят завершение войны, и подтвердил, что в Вашингтоне не отказываются от идеи выхода Украины с Донбасса.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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«Это невозможно»: Зеленский отреагировал на требование США отдать Донбасс ради мира

«Это невозможно»: Зеленский отреагировал на требование США отдать Донбасс ради мира / © ТСН

Соединенные Штаты продолжают считать, что Украина должна выйти с Донбасса для завершения войны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время своего визита в Ирландию.

По его словам, американская сторона очень часто поднимает тему Донбасса.

«Они (США — Ред.) думают, что для того, чтобы остановить войну, мы должны уйти с нашей территории. Это невозможно. Невозможно говорить с нами таким образом, когда речь идет о независимости нашей страны. Они пытаются найти некоторые модификации этого, и я слышал разные вещи. Я не буду сейчас вдаваться в детали, потому что для этого нам потребуются часы, чтобы обсудить все эти модификации», — заявил Зеленский.

Ранее в СМИ появилась информация, что американские представители якобы предлагали «картографическую хитрость» — изменить административные границы Украины, чтобы Россия могла заявить о «полном контроле» над Донбассом без фактического захвата тех городов, которые до сих пор удерживают ВСУ.

Несмотря на слухи в СМИ, источники ТСН в украинской делегации опровергают предложения США по корректировке границ Донбасса.

Глава МИД Украины Сибига в свою очередь рассказал, как Путин лжет Трампу о Донбассе.

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