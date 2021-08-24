"Донеччина подарила нам Леонида Быкова": Зеленский перед парадом потролил Януковича

"Донеччина подарила нам Леонида Быкова": Зеленский перед парадом потролил Януковича

Зеленский вспомнил, из каких регионов походят бывшие президенты Украины, но о Януковиче в своей речи он не упомянул.

Президент Украины Владимир Зеленский в своей речи на параде ко Дню Независимости Украины, перечисляя выдающихся фигур украинской государственности, намеренно не упомянул четвертого президента-беглеца Виктора Януковича.

"Ровенская подарила нам первого президента Украины, Черниговщина — второго, Сумщина — третьего, Донецкая подарила нам Леонида Быкова... и Сергея Бубку", — сказал Зеленский, после чего раздались аплодисменты. Шутка насмешила экс-президентов. На видео с торжеств видно, что они не ожидали такого поворота.

Владимир Зеленский в своей речи упомянул регионы происхождения почти всех президентов Украины

Напомним, по случаю празднования 30-й годовщины Дня Независимости Украины около 10000 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии в усиленном режиме следят за публичной безопасностью в столице.

Событие началось в 9:30. Смотреть трансляцию парада можно вживую по ссылке.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку