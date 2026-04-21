"Донниленд" вместо Донбасса: как в переговорах по Украине пытались "подкупить" Трампа — NYT

Дональд Трамп / © Associated Press

Украинская сторона во время неформальных обсуждений вариантов завершения войны выдвигала идею назвать подконтрольную Киеву часть Донбасса «Доннилендом» (Donnieland) в честь президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знающие ход переговоров.

«Донниленд» — что известно

По данным издания, идея возникла как попытка заинтересовать администрацию США и убедить Вашингтон более решительно противостоять территориальным претензиям России. Один из переговорщиков впервые упомянул это название «частично в шутку», однако термин продолжает фигурировать в дискуссиях.

Журналисты отмечают, что такие предложения являются частью более широкой стратегии разных правительств, апеллирующих к личному тщеславию Дональда Трампа для получения поддержки Америки. В качестве примера приводится инициатива Польши в 2018 году назвать американскую военную базу «Форт Трамп».

Согласно источникам NYT, инициатива имела целью создать на Донбассе территорию, которая не находилась бы под полным контролем ни одной из сторон, которые Трамп мог бы представить как собственное геополитическое достижение.

«Украинский переговорщик действительно создал флаг для „Донниленда“ — зелено-золотого цвета — и национальный гимн, используя ChatGPT. Непонятно, видела ли их американская сторона вообще», — отметили в NYT.

Также добавили, что ааралельно рассматривалось другое предложение — модель Монако, предполагавшая создание полуавтономного минигосударства со статусом оффшорной экономической зоны. В отличие от «Донниленда» термин «модель Монако» появлялся в проектах документов.

Что предшествовало этому

В медиа сообщили, что после встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске Белый дом дал понять, что может поддержать соглашение, предусматривающее выход Украины со всей территории Донбасса. Киев пытался склонить Вашингтон к давлению на Москву, чтобы смягчить ее позицию.

Отмечается, сейчас переговоры зашли в тупик: с конца февраля стороны не могут договориться о территориях, а внимание США переключилось на Иран. Владимир Зеленский ожидает приезда американских представителей, однако в Вашингтоне говорят, что визит состоится только тогда, когда появится реальный прогресс в переговорах.

В то же время остается дискуссионным вопрос демографии региона: если по официальным данным Украины на подконтрольных территориях Донбасса проживает около 190 тысяч человек, то источники NYT предполагают, что реальное количество жителей может быть вдвое меньше.

Напомним, ранее президент Украины назвал поведение Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера неуважением и предложил встретиться на нейтральной территории, если их пугает сложная украинская логистика.

Также Зеленский отметил, что из-за полномасштабного характера войны процесс примирения с РФ будет крайне сложным.

Ранее мы писали, что российский диктатор Владимир Путин заметно «сбавил обороты» в освещении войны против Украины, пытаясь избегать публичных выступлений на фоне пробуксовки российской армии.