Доплаты по мотивации военных: в Минобороны и ВСУ поддерживают законопроект

В частности, документ предусматривает выплаты за уничтоженную и захваченную вражескую технику, а также другие прибавки, вознаграждения и льготы.

Министерство обороны Украины и ВСУ поддерживают законопроект об установлении ряда доплат и льгот для мотивации военнослужащих.

Об этом инициатор законопроекта, секретарь парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко сообщил "Укринформу".

Костенко предоставил журналистам соответствующие письма, свидетельствующие о поддержке законопроекта о доплатах для мотивации военных.

"Информируем, что по результатам обработки в Министерстве обороны Украины проект закона поддерживается с прилагаемыми замечаниями и предложениями", — указано в письме от оборонного ведомства.

Эти замечания и предложения к документу технические.

А в письме от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского говорится, что законопроект "поддерживается Вооруженными силами Украины без замечаний".

Напомним, в середине февраля в Раде зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о мотивации военной службы" (№11012), которым предусмотрен ряд доплат и льгот для бойцов ВСУ. В частности, предусматривается установление выплат за уничтоженную и захваченную вражескую технику, другие надбавки, вознаграждения и льготы.

Читайте также: