Дополнительная помощь Америки: Украина получила из США около 80 тонн боеприпасов

Это была четвертая поставка США в рамках дополнительной помощи.
Украина получила из Соединенных Штатов Америки около 80 тонн боеприпасов.
Об этом информирует посольство США в Киеве.
"Это была четвертая поставка США в рамках дополнительной помощи в размере $60 млн., которую президент Байден направил в Украину в августе, что демонстрирует преданность США успеху стабильной, демократической и свободной Украины", - сообщило дипломатическое ведомство в сервисе микроблогов.
Ранее сообщалось, чем важна Хартия стратегического партнерства с США для Украины
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