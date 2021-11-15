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Дополнительная помощь Америки: Украина получила из США около 80 тонн боеприпасов

Дополнительная помощь Америки: Украина получила из США около 80 тонн боеприпасов

Twitter.com/USEmbassyKyiv

Это была четвертая поставка США в рамках дополнительной помощи.

Украина получила из Соединенных Штатов Америки около 80 тонн боеприпасов.

Об этом информирует посольство США в Киеве.

"Это была четвертая поставка США в рамках дополнительной помощи в размере $60 млн., которую президент Байден направил в Украину в августе, что демонстрирует преданность США успеху стабильной, демократической и свободной Украины", - сообщило дипломатическое ведомство в сервисе микроблогов. 

Ранее сообщалось, чем важна Хартия стратегического партнерства с США для Украины

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