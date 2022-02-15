"Дополнительные претензии к Украине": в ЕС предупредили о последствиях признания "ЛДНР" Россией

"Дополнительные претензии к Украине": в ЕС предупредили о последствиях признания "ЛДНР" Россией

Глава представительства Евросоюза предупредил о возможных дополнительных территориальных претензиях РФ к Украине.

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил о последствиях возможного признания Россией оккупационных администраций "ЛНР" и "ДНР" как "независимых".

Об этом Маасикас сообщил во вторник, 15 февраля.

"В случае официального оформления ("ЛДНР" – ред.) возникнут дополнительные территориальные претензии к Украине", – написал глава представительства ЕС в Украине.

If formalised, would constitute additional territorial claims on Ukraine. https://t.co/RNOnNXq4xk -- Matti Maasikas ( @ MattiMaasikas ) February 15, 2022

Напомним, в Госдуму России поступили 2 законопроекта о признании временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в качестве независимых республик. Первый документ предусматривает, что его сразу направят на подпись президенту РФ Владимиру Путину. Второй – требует принятия несколькими ведомствами и в случае согласования законопроект вновь должны голосовать российские депутаты.

15 февраля депутаты Госдумы большинством голосов поддержали обращение к Путину о признании "ДНР" и "ЛНР" независимыми.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что принятие законопроекта о признании "ЛДНР" будет расцениваться как выход РФ из Минских соглашений.

Госдума России приняла законопроект о признании "ЛДНР"

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