"Дополнительные претензии к Украине": в ЕС предупредили о последствиях признания "ЛДНР" Россией

Глава представительства Евросоюза предупредил о возможных дополнительных территориальных претензиях РФ к Украине.
Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил о последствиях возможного признания Россией оккупационных администраций "ЛНР" и "ДНР" как "независимых".
Об этом Маасикас сообщил во вторник, 15 февраля.
"В случае официального оформления ("ЛДНР" – ред.) возникнут дополнительные территориальные претензии к Украине", – написал глава представительства ЕС в Украине.
If formalised, would constitute additional territorial claims on Ukraine. https://t.co/RNOnNXq4xk-- Matti Maasikas ( @ MattiMaasikas ) February 15, 2022
Напомним, в Госдуму России поступили 2 законопроекта о признании временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в качестве независимых республик. Первый документ предусматривает, что его сразу направят на подпись президенту РФ Владимиру Путину. Второй – требует принятия несколькими ведомствами и в случае согласования законопроект вновь должны голосовать российские депутаты.
15 февраля депутаты Госдумы большинством голосов поддержали обращение к Путину о признании "ДНР" и "ЛНР" независимыми.
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что принятие законопроекта о признании "ЛДНР" будет расцениваться как выход РФ из Минских соглашений.
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