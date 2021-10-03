"Допрашивать надо Порошенко": Зеленский эмоционально отреагировал на вопрос о деле "вагнеровцев"

"Допрашивать надо Порошенко": Зеленский эмоционально отреагировал на вопрос о деле "вагнеровцев"

Также Зеленский рассказал, что обсуждал по телефону с Александром Лукашенко вопросы "вагнеривцив".

Президент Владимир Зеленский рассказал, почему его не допросили по делу о "сливе" операции с росиянами-"вагнеровцами".

Об этом глава государства заявил на пресс-конференции в Трускавце 3 октября, отвечая на вопрос журналистов телеканала "Прямой".

Также читайте Турчинов и Луценко обвинили ОП в попытках уничтожить подтверждения спецоперации по вагнеровцам

"Мне кажется владелец вашего канала, гетман Порошенко, говорил, что он принимал участие в этой операции. Мне кажется, что именно его надо допрашивать", — отметил Зеленский.

Президент заверил, что не участвовал в этой операции.

Однако Зеленский признался, что обсуждал по телефону с Александром Лукашенко вопросы "вагнеровцев". Это было тогда, когда "эти люди автобусами заехали на территорию Беларуси".

"Мое обсуждение вопроса "вагнеровцев" было с Лукашенко по телефону, это правда. Когда они заехали автобусами на территорию Беларуси, я ему сказал: у вас там боевики, у нас есть информация, рассказал ему какие-то детали... Он ответил, что изучит этот вопрос. И все", — сказал президент.

Отметим, что руководительница следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по делу "вагнеровцев" Марьяна Безуглая уверяла, что Зеленский звонил Лукашенко уже после задержания боевиков.

Сам Лукашенко также отрицал, что ему звонил президент Украины. В интервью CNN Лукашенко сказал, что ни Украина, ни РФ о приезде боевиков не предупреждала.

Напомним

В ночь на 29 июля 2020 года под Минском задержали 32 боевика российской частной военной кампании "Вагнер", которую называют подконтрольной Кремлю.

Россия свою причастность отрицает. После разговора с Путиным, белорусский президент предположил, что во всем виновата некая "третья сторона".

Офис генпрокурора просил передать Украине наемников и направлял запрос о выдаче 28 человек. Среди них — 9 украинцев. Следствие установило, что эти лица воевали на Донбассе в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Впрочем Беларусь вернула России 32 задержанных боевики ППК "Вагнера". Еще один задержанный остался — у него белорусский паспорт.

32 задержанных боевики ППК "Вагнера". Еще один задержанный остался — у него белорусский паспорт. Впоследствии появилась информация, что украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ППК "Вагнера". Самолет с боевиками, который должен был отправиться из Минска, якобы планировали посадить в Киеве. Однако операция сорвалась.

Однако в СБУ опровергли информацию о своем участии в спецоперации по задержанию "вагнеровцев"

о своем участии в спецоперации по задержанию "вагнеровцев" Суд обязал ГБР расследовать возможную государственную измену президента Зеленского

Все было продумано до мельчайших деталей: Гордон и Бутусов о спецоперации по задержанию "вагнеровцев"

Гордон и Бутусов о спецоперации по задержанию "вагнеровцев" Предварительные выводы ВСК по делу "вагнеровцев": утечка информации о спецоперации был еще на этапе подготовки

Право на владу: дело "вагнеровцев" - насколько правильная позиция украинской власти в этом вопросе Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку