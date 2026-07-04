«Дорогой Трампе»: Путин сделал неожиданное заявление об отношениях между США и РФ

Путин и Трамп / © Associated Press

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Российский диктатор Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу поздравление по случаю 250-летия независимости США и заговорил о налаживании «взаимно выгодных отношений между странами».

Письмо-поздравление публикуют российские пропагандистские СМИ.

Путин, очевидно, забыл о пропагандистском нарративе, что США и Запад — это враги народа. В письме к Трампу глава Кремля заявил о налаживании «конструктивных, равноправных и взаимовыгодных отношений между странами, что отвечает интересам как двух народов, так и всего мирового сообщества».

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Также он пожелал американскому лидеру и его близким «благополучию и успехам», а гражданам США — «счастье и процветание».

«Дорогой Дональд, прими искренние поздравления по случаю 250-летия независимости Соединенных Штатов Америки. Подписание Декларации независимости США не только положило начало существованию вашего государства, но и стало важной вехой мировой истории. Россия тогда безоговорочно поддержала североамериканских колонистов в их борьбе за свободу от британского владычества», — говорится в тексте поздравления.

Более того, Путин, начавший одну из самых жестоких войн в Европе, цинично заявил, что США и Россия «несут особую ответственность за обеспечение безопасности и стабильности в глобальном масштабе». Здесь он упомянул о победе над нацизмом, забыв о кровавых преступлениях своей армии в Украине.

«Мы были союзниками в двух мировых войнах, вместе избавили человечество от ужасов нацизма, а затем сыграли немаловажную роль в становлении основ современного мироустройства. И сегодня Россия и Соединенные Штаты — как два крупнейших ядерных государства — несут особую ответственность за обеспечение безопасности и стабильности в глобальном масштабе», — говорится в письме.

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После саммита G7 во Франции президент США Дональд Трамп сделал ряд дружественных по Украине заявлений, вызвавших дискуссии об изменении позиции США. В частности, Трамп выразил сомнение, что Путин победит в войне. Однако эксперты считают, что такие заявления не свидетельствуют о радикальном изменении его политического курса. Трамп всегда преследует свои политические интересы.

Однако российский диктатор назвал главу Белого дома «более чем зрелым и опытным политиком». Кроме того, он сообщил, что в Москве ожидают визит официальной американской делегации.

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