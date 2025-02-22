Джен Кин уверен, что и украинский, и американский лидеры хотят мира.

Американский бизнесмен Джен Кин выразил волнение из-за перепалок между президентом США Дональдом Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Ведь, отмечает он, не хочет мира только "фюрер" РФ Владимир Путин.

Об этом Кин заявил в эфире телеканала Fox News, принадлежащего республиканцам.

"Досадно, что оба президента (Зеленский и Трамп — Ред.) публично ссорятся, хотя имеют общую цель. Во-первых, они оба стремятся к мирному соглашению. Во-вторых, они хотят независимую, суверенную Украину с надежным будущим. Этого стремится администрация, и, конечно, этого хочет человек на голос — это хочет Зеленин."

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп своими последними заявлениями оскорбляет украинского лидера Владимира Зеленского. Издание The New York Times отмечает, что обмен заявлениями между Трампом и Зеленским свидетельствует о том, насколько многое изменилось с инаугурацией нового президента в Вашингтоне.

Читайте также:

Партия Рейгана распродает Украину: как мировые СМИ рефлексируют по поводу Трампа и Украины