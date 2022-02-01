Достаточные запасы газа и угля – Зеленский заверил, что энергетических угроз для страны нет

Зеленский отметил, что впервые в истории независимой Украины используется весь потенциал атомной энергетики государства.
Президент Владимир Зеленский заверил, что в Украине достаточно газа и угля для успешного прохождения отопительного сезона.
Об этом глава государства сказал во время выступления в Верховной Раде.
"У нас достаточные запасы газа, угля. Впервые в истории Украина использует весь наш потенциал – потенциал атомной энергетики", – сказал Зеленский.
Президент пояснил, что впервые за все годы Независимости работают все атомные блоки АЭС.
Глава государства добавил, что золотовалютные резервы Украины остаются на рекордном уровне.
"Это защищает от разных колебаний и укрепляет экономический иммунитет. Так же, как и сигналы об экономической поддержке от наших западных партнеров, которые мы слышим", — подытожил он.
Напомним, что Владимир Зеленский выступает в парламенте на открытии 7-й сессии IX созыва. Среди основных тем спича – военная угроза и экономическая ситуация в стране
В частности, президент заявил о стабилизации экономики и заверил, что "все под контролем".
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