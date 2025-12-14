"Достигнут значительный прогресс": посланник Трампа прокомментировал обсуждение мирного плана

Американская делегация на переговорах в Берлине

Дополнено новыми материалами

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что на переговорах в Берлине с украинской делегацией по поводу мирного плана для Украины «достигнут значительный прогресс».

Об этом он написал в своем сообщении в сети Х.

В сообщении говорится, что встреча между президентом Зеленским, специальным посланником Уиткоффом, Джаредом Кушнером и делегациями из Соединенных Штатов и Украины продолжалась более пяти часов.

«Представители провели углубленные обсуждения 20-пунктного мирного плана, экономической повестки дня и т.д. Был достигнут значительный прогресс, и они встретятся снова завтра утром», — сообщил Стив Уиткофф.

Ранее СМИ сообщали, что переговоры между украинской и американской делегациями по мирному плану США продолжатся в понедельник, 15 декабря.

Пока неизвестно, какие именно предложения обсуждали сегодня на этой встрече. Однако очевидно, что правительство США видит перспективы успеха в Берлинских переговорах, поскольку Дональд Трамп направил делегацию в Германию.

Напомним, президент Зеленский сообщил, что основной темой обсуждения на встрече в Берлине станет поиск путей завершения войны России против Украины и возможные параметры будущих договоренностей.