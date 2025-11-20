Владимир Зеленский и Владимир Путин и Владимир Путин / © ТСН

Достижение мира между Украиной и Россией потребует как уступок, так и взаимностей с обеих сторон.

Об этом в четверг, 20 ноября, сказал американский чиновник во время встречи с журналистами в Киеве.

По его словам, не нужно доверять сообщениям в прессе, из которых можно сделать вывод о том, что России не нужно будет идти на компромиссы для достижения мирного соглашения.

Он отметил, что некоторые сообщения СМИ являются обоснованными, а некоторые — нет.

При этом чиновник отказался подробно описывать, что сейчас обсуждается, объяснив это тем, что дипломатические переговоры «нужно проводить за закрытыми дверями».

«Это в значительной степени мнение президента Трампа,. что достижение мира потребует как уступок, так и взаимностей с обеих сторон, и он очень четко это выражает. Это его ожидания», — отметил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке США, может стать основой для активизации дипломатических усилий и завершения войны.

После встречи с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом в Киеве украинский лидер подчеркнул, что Украина и США будут работать над пунктами плана для окончания войны.