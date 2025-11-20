- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 563
- Время на прочтение
- 1 мин
Достижение мира предполагает взаимные уступки России и Украины — высокопоставленный чиновник США
Сообщения в прессе о том, что России не нужно будет идти на компромиссы для достижения мирного соглашения.
Достижение мира между Украиной и Россией потребует как уступок, так и взаимностей с обеих сторон.
Об этом в четверг, 20 ноября, сказал американский чиновник во время встречи с журналистами в Киеве.
По его словам, не нужно доверять сообщениям в прессе, из которых можно сделать вывод о том, что России не нужно будет идти на компромиссы для достижения мирного соглашения.
Он отметил, что некоторые сообщения СМИ являются обоснованными, а некоторые — нет.
При этом чиновник отказался подробно описывать, что сейчас обсуждается, объяснив это тем, что дипломатические переговоры «нужно проводить за закрытыми дверями».
«Это в значительной степени мнение президента Трампа,. что достижение мира потребует как уступок, так и взаимностей с обеих сторон, и он очень четко это выражает. Это его ожидания», — отметил он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке США, может стать основой для активизации дипломатических усилий и завершения войны.
После встречи с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом в Киеве украинский лидер подчеркнул, что Украина и США будут работать над пунктами плана для окончания войны.