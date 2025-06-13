Достижение мира в Украине: Сибига назвал три основных пункта

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига / © Associated Press

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что ключевым шагом к достижению мира является прекращение огня. Кроме этого, есть еще два важных пункта.

Об этом Сибига сказал на форуме GLOBSEC-2025 в Праге, сообщил МИД Украины.

«На следующей неделе исполнится 100 дней с тех пор, как Украина согласилась на прекращение огня по предложению США и Президента Трампа. Мы готовы двигаться вперед. Прекращение огня — это ключевой шаг к миру, и мы должны давить на Россию, чтобы она безоговорочно согласилась на него», — цитирует министра внешнеполитическое ведомство.

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Сибига назвал три основных пункта, необходимых для достижения мира: привлечение США, усиление санкций против России и укрепление обороноспособности Украины.

Напомним, как заявил президент Владимир Зеленский, Украина подошла очень близко к моменту, когда можно заставить РФ закончить войну или хотя бы остановить ее — нужна сильная помощь США и давление на Москву.

По мнению Зеленского, единственный шаг, после которого президент России Владимир Путин захочет говорить о мире, — введение новых американских санкций.

Заметим, президент США Дональд Трамп заявил, что применит дополнительные санкции против РФ только тогда, «если это будет необходимо». Он называет соответствующий законопроект о 500-процентных пошлинах для покупателей российской нефти «очень жестким».

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