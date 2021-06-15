"Достойные быть не за кулисами, а за столом": Зеленский рассказал о перспективах Украины в НАТО

Зеленский рассказал, что Украина достойна членства в Альянсе.

Президент Владимир Зеленский заявил, что считает Украину достойной, чтобы стать членом НАТО и быть в равных условиях с другими странами и находиться "за столом переговоров, а не где-нибудь за кулисами".

Об этом глава государства заявил во время форума "Украина 30".

"Это не просто месседж США России, чтобы получить этот месседж мы все очень много работали. Мы достойны быть членами Альянса, если Альянс видит Украину не где-то за кулисами, а за столом", — высказался президент.

По его словам, Украина сейчас выбрала политику "желанного гостя", то есть добиться того, чтобы представителей страны приглашали, а не они просились. Кроме того, он добавил, что некоторым странам не нравится такая позиция Украины, однако Зеленский считает ее правильной.

"Нас нужно приглашать, а не мы должны проститься. Я считаю, что ту политику, которую мы выбрали на сегодня, политику желанного гостя, а не просто бегать, кричать, вывешивать плакаты, коммуницировать со СМИ что "пожалуйста, дайте мне сфотографироваться с президентом США", я считаю, что у нас другая политика, она правильная. Не всем лидерам нравится такая прямая позиция, кому-то это не нравится", — сказал Зеленский.

Также читайте Война на Донбассе не является препятствием: Байден назвал условия вступления Украины в НАТО

Также украинский лидер поблагодарил президентов и политиков разных стран, которые поддерживали Украины, в частности в реализации реформ, приближающих страну к членству в НАТО. Особенно отметил президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Бориса Джонсона.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что главным препятствием для предоставления Украине ПДЧ в НАТО является нежелание некоторых стран направлять соответствующий сигнал Российской Федерации.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что хочет услышать четкое "да" или "нет" от президента США Джо Байдена по Плану действий членства в НАТО для Украины.

В свою очередь, в НАТО объявили, что Украина получит членство через ПДЧ, а генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права вмешиваться в вопрос вступления Украины.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости мира: когда Украина станет членом НАТО и что для этого нужно

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку