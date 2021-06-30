Достойные условия труда остановят увольнения учителей — "За майбутнє"

При такой тенденции через 10 лет детей может некому будет учить.

В регионах все больше обостряется кадровая проблема в средних школах. Если в столице молодые учителя еще идут работать по специальности, то в регионах — массово увольняются. Специалисты не хотят преподавать в школах из-за отсутствия достойных условий.

Для поддержания и мотивации школьных учителей центральная власть ввести новую систему оплаты труда и обеспечить жильем педагогов в сельской местности, об этом заявили в партии "За майбутнє".

Отмечается, что на сегодня все больше молодых учителей оставляет школы и устраивается на работу не по специальности или вообще уезжает работать за границу. По официальной статистике, за последние шесть лет украинские школы потеряли треть педагогов в возрасте до 30 за такой тенденции через 10 лет наших детей некому будет учить.

"Причина, прежде всего, заключается в низких зарплатах. Ведь при существующей системе оплаты труда при одинаковой нагрузке молодые учителя получают почти вдвое более низкую зарплату, чем их более опытные коллеги. Проблема кроется и в обеспечении собственным жильем молодых педагогов, работающих в сельской местности и малых городках. в местных общин не всегда есть на это средства, а государственная помощь для решения этой проблемы не предусмотрена ", — объясняют в партии" За майбутнє".

Как следствие, в регионах все более остро встает вопрос старения педагогических коллективов школ. По официальным данным, с 2014 году число школьных учителей старше 60 лет выросла более чем на 40%. Безусловно, опытные педагоги нужны в школах, однако им гораздо труднее внедрять новые образовательные методики, чем младшим коллегам.

Партия "За майбутнє" считает, что правительство должно разработать и внедрить новую систему оплаты труда школьных учителей, реально мотивировать их работать по специальности. Кроме того, в бюджете 2022 следует предусмотреть государственную поддержку на приобретение собственного жилья для молодых педагогов, работающих в сельской местности. Дети в регионах должны получать качественное образование, а учителя — достойную зарплату и жилье!

Как сообщалось ранее, в регионах Украины обострилась проблема финансирования системы среднего образования. Почти половина общин чувствует существенный дефицит средств на зарплаты учителям и обеспечения материально-технической базы школ. В результате качество и доступность образовательных услуг для детей в регионах критически снижается. Лидер партии "За майбутнє", народный депутат Игорь Палица заявил, что для решения проблемы необходимо срочно изменить систему расчета потребностей общин и увеличить центральную образовательную субвенцию для местных бюджетов.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку