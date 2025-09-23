Доверяет ли Трамп Зеленскому: президент Украины ответил

Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи 23 сентября на полях Генассамблеи ООН / © ТСН

Президент Владимир Зеленский уверен, что Дональд Трамп ему доверяет.

Об этом украинский лидер сказал на брифинге по итогам встречи со своим американским коллегой.

«Трамп считал, что когда Путин поделился с ним ситуацией в Украине, там „за один день“, „за одну неделю“, „за один месяц“, другие сказки, что они оккупируют весь наш Донбасс или восточную часть или другие части, которые мы контролируем, конечно, он им доверяет. И когда потом президент Трамп в телефонных разговорах или в диалоге вернулся ко мне, он всегда говорил еще осенью, что они что-то оккупируют и нам нужно как-то реагировать», — признался Зеленский.

По его словам, потом постепенно Трамп понял, что Путин просто делился с ним информацией, далекой от правды на поле боя.

«Теперь он доверяет намного больше мне, потому что информация, которой владеют моя разведка, мы делимся с нашими партнерами», — подытожил глава государства.

Напомним, сегодня Дональд Трамп неожиданно заявил, что Украина должна вернуть начальные границы.