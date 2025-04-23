Доверяют ли украинцы Зеленскому: социолог удивил ответом

Рейтинг Владимира Зеленского вырос после международного скандала, но социологи прогнозируют, что удержать поддержку будет непросто / © Associated Press

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Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского зафиксировал временный рост в начале года.

Об этом заявил генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто в интервью РБК-Украина.

По словам социолога, такой рост является аналогом «эффекта сплочения вокруг флага», который уже наблюдался в первый год полномасштабной войны.

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«Мы зафиксировали временный рост поддержки Владимира Зеленского, однако он не трансформируется в долговременную электоральную поддержку «, — подчеркнул Паниотто.

По его мнению, рейтинги президента напрямую зависят от военной ситуации и уровня жизни населения. В случае ухудшения условий безопасности или социально-экономических условий общественное мнение может кардинально измениться.

Социолог также отметил, что следующие президентские выборы возможны только после завершения войны, и тогда политические настроения будут в значительной степени зависеть от условий мира и компромиссов, на которые придется идти.

«А пока мы видим, что мир возможен только за счет серьезных уступок со стороны Украины, и в этих условиях сохранить высокий уровень поддержки крайне тяжело», — добавил Паниотто.

Напомним, Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что выборы могут состояться только после завершения войны и отмены военного положения — при условии крепких гарантий безопасности.