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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Доверяют ли украинцы Зеленскому: социолог удивил ответом

После скандала в Овальном кабинете и сомнений в дальнейшей поддержке США, рейтинг Владимира Зеленского временно вырос.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Рейтинг Владимира Зеленского вырос после международного скандала, но социологи прогнозируют, что удержать поддержку будет непросто

Рейтинг Владимира Зеленского вырос после международного скандала, но социологи прогнозируют, что удержать поддержку будет непросто / © Associated Press

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского зафиксировал временный рост в начале года.

Об этом заявил генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто в интервью РБК-Украина.

По словам социолога, такой рост является аналогом «эффекта сплочения вокруг флага», который уже наблюдался в первый год полномасштабной войны.

«Мы зафиксировали временный рост поддержки Владимира Зеленского, однако он не трансформируется в долговременную электоральную поддержку «, — подчеркнул Паниотто.

По его мнению, рейтинги президента напрямую зависят от военной ситуации и уровня жизни населения. В случае ухудшения условий безопасности или социально-экономических условий общественное мнение может кардинально измениться.

Социолог также отметил, что следующие президентские выборы возможны только после завершения войны, и тогда политические настроения будут в значительной степени зависеть от условий мира и компромиссов, на которые придется идти.

«А пока мы видим, что мир возможен только за счет серьезных уступок со стороны Украины, и в этих условиях сохранить высокий уровень поддержки крайне тяжело», — добавил Паниотто.

Напомним, Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что выборы могут состояться только после завершения войны и отмены военного положения — при условии крепких гарантий безопасности.

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